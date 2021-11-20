الوضع مأساوي.. حزب عراقي يكشف عن المسؤول الرئيس في هجرة الشباب لأوروبا

2021/11/20 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

حمل تحالف الفتح، اليوم السبت، الحكومة العراقية مسؤولية هجرة الشباب والكفاءات إلى خارج البلاد.

وقالت عضو التحالف منال المسلماوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "الحكومة العراقية هي المسؤولة الأول عن اسباب هجرة الشباب إلى الخارج وتعريض حياتهم للخطر حيث ان اسباب الهجرة هي قلة فرص العمل في العراق وارتفاع نسب الفقر في البلاد".

وأضافت، أنه "على الحكومة الإسراع بإيجاد فرص العمل من خلال دعم القطاع الخاص بشكل رئيسي لتشغيل العاطلين"، مؤكدة أنه "في حال توفر العمل في العراق فإن نسب هجرة الشباب ستكون معدومة".

وتابعت المسلماوي، أن "هجرة الشباب في الوقت الحالي هي دليل على الوضع المأساوي التي تعيشه البلاد الفقر المتفشي بين طبقات المجتمع العراقي".

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