الحشد الشعبي : تحقيق عدد من الأهداف بعمليات قصف في قضاء الطارمية

2021/11/20 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت /وكالة الحشد اون لاين /ان : كتيبة إسناد لواء 12 تستمر في دك معاقل تنظيم ارهابي داعش وتحقق عددا من الأهداف في قضاء الطارمية./انتهى3

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