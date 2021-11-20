سوء الاحوال الجوية .. يعطل الدراسة بعدة محافظات مصرية

2021/11/20 | 23:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد تعطيل الدراسة غدا، الأحد لسوء الأحوال الجوية، حفاظا على سلامة الطلاب وتحسبا لزيادة سقوط الأمطار.وأوضحت صحيفة المصري اليوم، مساء اليوم السبت، أن قرار تعطيل الدراسة في محافظة الجيزة جاء بعد قرار مماثل لمحافظة القاهرة، بتعطيل الدراسة أيضا، فضلا عن 5 محافظات أخرى في القطر المصري، نتيجة لسوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا الأحد.من جانبه ذكر الموقع الإلكتروني "مصراوي"، بأن حالة من الأجواء الجوية السيئة تضرب كثيرا من المحافظات المصرية، منها محافظات الساحل الشمالي وشمال الدلتا.وأكد الموقع الإلكتروني أن محافظات البحيرة والقليوبية ومرسى مطروح والإسكندرية والمنوفية، قد أعلنت، بشكل رسمي، تعليق الدراسة، يوم غد الأحد، على خلفية استمرار موجة الطقس السيء التي تسود بعض المحافظات المصرية.وكانت بعض المحافظات المصرية قد عطلت الدراسة فيها، اليوم السبت، نظرا للسبب نفسه، وحفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب وكذلك الأرواح والممتلكات./انتهى3

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