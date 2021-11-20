سان جرمان يتخطّى نانت

2021/11/21 | 00:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فكّ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقدته التهديفية في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتسجيله هدفاً في المباراة التي فاز فيها فريقه باريس سان جرمان 3-1 على ضيفه نانت، ضمن المرحلة الرابعة عشرة من البطولة المحلية.

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