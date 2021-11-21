’مؤسسة بارزاني الخيرية’ تنفي صلتها بسيدة جمعت 320 ألف دولار قبل وفاتها حرقاً!

2021/11/21 | 00:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصدرت مؤسسة برزاني الخيرية بياناً نفت فيه علاقتها بسيدة سبق أن جمعت مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يُعثر عليها متوفية حرقاً داخل منزلها.

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وظهر عدد من الأشخاص في مؤتمر صحفي من أربيل اليوم (20 تشرين الثاني2021) تابعه "ناس" متهمين سيدة بالاستيلاء على مبلغ يقدر بـ 320 ألف دولار، مدعية أنها تنتمي إلى مؤسسة بارزاني الخيرية، قبل أن يتم العثور على جثتها محترقة داخل منزلها في أربيل.

وقالت مؤسسة بارزاني الخيرية في بيان ترجمه "ناس كورد" إن "المؤسسة تعلن للجمهور بأن السيدة الراحلة صبرية قاسم يحيى لا علاقة لها بالمؤسسة".

وتابع البيان "نعلن أيضاً أن السيدة المتوفية لم تكن أبداً موظفة ولا متطوعة ولا شريكة للمؤسسة، وقد تلقت أموالاً من أشخاص باسم منظمات أخرى".

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