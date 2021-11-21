2021/11/21 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

عثرت السلطات المكسيكية على 10 جثث تسع منها معلقة على جسر في ولاية زاكاتيكاس وسط البلاد، التي تعتبر مسرحا للصراع بين عصابات المخدرات.

وقالت وكالة السلامة العامة في ولاية زاكاتيكاس إن "الجثث عثر عليها في سيوداد كواوتيموك، على بعد حوالي 550 كيلومترا شمال العاصمة مكسيكو".

وأشارت إلى أنه تم العثور على 9 جثث معلقة على الجسر، فيما وجدت الجثة العاشرة ملقاة على الرصيف.

وتتقاتل عصابات Sinaloa و Jalisco New Generation للسيطرة على الولاية التي تعد نقطة عبور رئيسية للمخدرات التي تنتقل شمالا إلى حدود الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المكسيك.. العثور على 9 جثث معلقة على جسر في ولاية زاكاتيكاس) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المكسيك.. العثور على 9 جثث معلقة على جسر في ولاية زاكاتيكاس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).