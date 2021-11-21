الصحة المصرية تنفي تسجيل أي إصابات جراء سوء الطقس

2021/11/21 | 00:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعنفت وزارة الصحة المصرية، تسجيل إصابات بين المواطنين جراء سوء الطقس.وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبد الغفار، أن الوزارة لم ترصد خلال الساعات القليلة الماضية استقبال المستشفيات حوادث ناجمة عن سوء الطقس.وأضاف عبد الغفار أنه تم التشديد على ضرورة توفر أعداد كافي من الأطباء أو الفريق الصحي، تحسبا لوقوع بعض الحوادث المرتبطة بالتقلبات الجوية والطقس السيء.وأشار إلى أن الوزارة لم تتدخل في ألية كل مستشفى لتوفير تلك الأعداد من الأطباء والطقم الطبية، سواء لجأت المستشفى لإلغاء إجازات بعض الأطقم أو استدعاء بعضهم، المهم في النهاية وجود العدد المطلوب.وفي وقت سابق، رفعت وزارة الصحة والسكان حالة الاستعداد في المستشفيات بجميع المحافظات للدرجة القصوى، وانعقاد غرفة الأزمات على مدار الـ24 ساعة، تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض عدد من المحافظات إلى موجة من التقلبات الجوية.

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