برشلونة يحقق أول انتصار بقيادة تشافي على حساب إسبانيول

2021/11/21 | 01:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار بهدف دون رد، خلال لقاء الديربي ضد إسبانيول، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 14 من الليجا، وهي المباراة الأولى تحت القيادة الفنية لتشافي هيرنانديز.وسجل هدف المباراة الوحيد ممفيس ديباي مهاجم برشلونة من ركلة جزاء في الدقيقة 48.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 20 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

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