2021/11/21 | 01:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوستن: خياراتنا مع إيران مفتوحة

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