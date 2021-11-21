الثورة السودانية في مواجهة الجيش والمشهد السياسي المعقد .... !!!! - زياد عبد الفتاح الاسدي

2021/11/21 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زياد_عبد_الفتاح_الاسدي من الصعب لمن يتتبع الوضع في السودان أن يتمكن من إدراك حقيقي وواقعي وموضوعي لما يجري من احداث في السودان وفهم خلفيات هذه الاحداث من خلال مُتابعة وسائل الاعلام العربية ( أو الغربية) المعروفة والتي هي في معظمها إن لم يكن جميعها إما تابعة أو مُسيسة أو ممولة من جهات عربية واقليمية عديدة والتي تطرح غالباً رؤيتها للاحداث السودانية (أو حتى غير السودانية كلبنان واليمن والعراق ...الخ) بما يتلاءم مع ألاهداف ......





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