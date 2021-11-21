فوز صعب لتشافي في مباراته الأولى مدربا لبرشلونة

2021/11/21 | 01:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الإسباني تشافي هيرنانديز من تحقيق فوزه الأول كمدرب لفريق برشلونة بنتيجة 1-0 على إسبانيول، السبت، في ديربي كتالونيا على ملعب الكامب نو.

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