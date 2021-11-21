بينهم عشرات النساء.. إنقاذ مئات المهاجرين المكدسين في شاحنتين بالمكسيك

2021/11/21 | 02:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك، السبت، إنقاذ نحو 600 مهاجر مكدسين داخل مقطورتي شاحنتين في جنوب شرقي البلاد.

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