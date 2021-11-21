ماذا قالت -مايا آنجلو- في السبعين؟ - فاطمة ناعوت

2021/11/21 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_ناعوت حوارٌ طريف، لا يخلو من الكوميديا والفلسفة العميقة، أجرته الإعلاميةُ الأمريكية "أوبرا وينفري" مع الشاعرة الأمريكية السمراء "مايا آنجلو" في عيد ميلادها السبعين، عثرتُ به مؤخرًا في إحدى القنوات الأجنبية، وأنقلُه لكم اليومَ، لما لهذه الشاعرة من مكانة رفيعة في قلبي، جعلتني أترجمُ لها العديدَ من قصائدها منذ سنوات بعيدة نُشرت في أكثر من أنطولوجيا شعرية إنجليزية مترجمة صدرت لي عن "الهيئة المصرية العامة لق ......





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