نورديك مونيتور: وثائق تظهر

2021/11/21 | 03:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير نشرته شبكة مراقبة البحوث الاسكندنافية "نورديك" أن الحكومة التركية تستخدم دبلوماسييها في السودان من أجل ملاحقة معارضي الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

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