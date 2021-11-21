كلنا شركاء في الجريمة - نادية خلوف

2021/11/21 | 03:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف جرت العادة أن نشتم الرّجال ونجعلهم سبب مصائبنا ، بالنسبة لي أنا أحب ذلك الكائن الجميل وأعتقد أنه لايمكن للمرء أن يتألق إلا برفقة شريكه.



الرّجال ليسوا ملائكة ، هم من ضمن المجتمع، وكما أن أغلب النساء يحاولن إرضاء المجتمع ، كذلك هو حال الرجال .



في شبابنا الأوّل كنا متألقات مع الحنس الآخر وكانو متألقين معنا ، ثم تغير الحال بعد الزواج.



أين العيب إذاً ، والنساء تقتل، وتعنّف ؟ العذر فينا نساء ور ......





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