مصرع أكثر من 75 مهاجرا قبالة ليبيا

2021/11/21 | 03:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن المكتب المحلي للمنظمة الدولية للهجرة مصرع أكثر من 75 مهاجرا كانوا متجهين إلى أوروبا على متن قارب في البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا.وقالت المنظمة الدولية: "وفقا لما أفاد 15 ناجيا أنقذهم صيادون ونقلوا إلى مدينة زوارة، غرق أكثر من 75 مهاجرا غادروا ليبيا الأربعاء الماضي".وأضافت: "لقي أكثر من 1.3 ألف شخص حتفهم في المتوسط خلال العام الجاري".وتحولت ليبيا عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي إلى نقطة عبور للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا عبر المتوسط.

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