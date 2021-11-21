فضحت مسؤولا بارزا أرغمها على الجنس.. لندن تطالب بكين بكشف مصير بينغ شواي

2021/11/21 | 03:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت بريطانيا، السبت، الصين إلى تقديم "دليل يمكن التحقق منه" بشأن "سلامة ومكان وجود" لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي التي لم تظهر علنا منذ أن قالت إن مسؤولا سابقا في الحزب الشيوعي يكبرها بأربعين عاما أرغمها على علاقات جنسية وعلى أن تكون عشيقته.

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