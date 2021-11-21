العراق.. ديمقراطية

2021/11/21 | 04:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنتُ أنوي الكتابةَ عن النموذج الديمقراطي في العراق في ضوءِ المؤشّر العالَمي لِلديمقراطية الذي تعدّه سنوياً مجلّةُ "إيكونوميست" البريطانية، وجاء العراقُ في المرتبة 118.لكنَّ مواقفَ ومبادرات القوى السياسية المُعترضة على نتائج انتخابات أكتوبر الماضي جعلتني أراجع حساباتي بشأن المقاربات النظرية والأكاديمية التي يمكن مِن خلاله تحديد وصفٍ لِلديمقراطية في العراق.ووجدت أنَّ الوصفَ الأدقّ -والذي ينطبق على تصريحات زعماء الكتل السياسية الخاسرة لمقاعدها- موجودٌ في الأمثال والدلالات الشعبية التي تتردد على أ

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