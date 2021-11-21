انتحاري من حركة

2021/11/21 | 05:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل مدير راديو مقديشو المعروف بانتقاده لجماعة الشباب الجهادية في تفجير انتحاري، السبت، أثناء مغادرته مطعما في العاصمة الصومالية، وفق ما أفاد مسؤولون وزملاء له.

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