اتحاد الكرة يعلن عن القائمة النهائية للمنتخب المشارك في كأس العرب

2021/11/21 | 06:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن الهولندي ديك ادفوكات القائمة النهائية للمنتخب العراقي المشارك في بطولة كأس العرب التي تنطلق منافساتها في العاصمة القطرية الدوحة في الثلاثين من الشهر الجاري.وضمت القائمة 23 لاعبا هم فهد طالب واحمد باسل وعلي ياسين لحراسة المرمى وريبين سولاقا ومصطفى ناظم ومناف يونس وميثم جبار وفرانس بطرس وشيركو كريم وحسن رائد ومنتظر محمد جبر ومحمد علي عبود واحمد فاضل وامجد عطوان وسجاد جاسم وحسن عبد الكريم وإبراهيم بايش وبشار رسن واحمد فرحان وعلاء عباس وعلي يوسف ومحمد قاسم وأيمن حسين.وسيغادر المنتخب الوطني إلى العاصمة القطرية الدوحة في السادس والعشرين من الشهر الجاري على متن طائرة خاصة.يشار إلى أن العراق يلعب في المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب إلى جانب منتخبات قطر وعمان والبحرين./انتهى

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