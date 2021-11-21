اجتماع لأعضاء الكتلة الصدرية في (الحنانة) بالنجف الاشرف برئاسة حسن العذاري

2021/11/21 | 06:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد اجتماع لأعضاء الكتلة الصدرية في (الحنانة) بالنجف الاشرف برئاسة رئيس الكتلة حسن العذاري.ونقل رئيس الكتلة الصدرية خلال الاجتماع توجيهات وتعليمات زعيم التيار الصدري السيد مقتدى القائد وكان من اهمها.- على الجميع تحمل المسؤولية من اجل العراق والحفاظ على سيادته و هيبته.- العمل والمثابرة من اجل تقديم الخدمات الى الموطن العراقي وتوفير الحياة الكريمة له.- التكاتف والتعاون مع اعضاء الكتل الفائزة التي تمتلك الروح الوطينة في عموم العراق من اجل تقديم الخدمات على مستوى كل محافظة ومستحقاتها.- تم استعراض مجريات الوضع الراهن و آلية العمل وكيفية التعامل معه .- واخيرا ً ايصال سلام وتحيات السيد القائد الى جميع الحضور والدعاء لهم بالموفقية./انتهى5

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