الإصلاح في الأردن...خطوة للأمام خطوتان إلى الوراء 

2021/11/21 | 06:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولّدت نتائج أعمال "اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية" في الأردن، مناخاً من "الارتياح الحذر" بإمكانية تحقيق تقدم ملموس على مسار الإصلاح السياسي المعطّل في البلاد منذ عدة سنوات ...ونقول ارتياحاً حذراً، لأن سيل الشكوك في فرص نقل هذه التوصيات إلى حيز التنفيذ، ظل يتدفق متغذياً بتجارب فشل سابقة كانت من نصيب لجان ومبادرات مماثلة، شغلت الأردنيين واحتلت فضاءاتهم طوال السنوات العشرين الفائتة.

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