يوم قضت الشراكة مع حزب الله على لبنان 

2021/11/21 | 06:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميعنا نعرف حكاية الذئب والحمل، التي كتبها شعرا لافونتين تحت عنوان "حجة الأقوى هي الأفضل دائماً".فالذئب أتى يوما جائعا الى ساقية يبحث عن طريدة، فوجد حملاً يشرب من مائها الصافي الجاري.فابتدره الذئب قائلاً: كيف تجرؤ على تعكير شرابي، سوف اعاقبك على ذلك.دافع الحمل عن نفسه فقال انه يشرب بعيداً عن النبع فكيف يمكنه تعكير صفو الماء؟ لقد عكرتها، اجابه الذئب حجري القلب، سبق ان فعلت ذلك العالم الماضي ايضاَ.اجابه الحمل ولكني لم اكن قد ولدت حينها! وإن يكن قال الذئب: اذا لم تكن انت فهو إذن أخاك.ليس لدي

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