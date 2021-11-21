دراسة: العنصرية تقوض طموح الحكام السود والآسيويين في الدوري الإنكليزي

2021/11/21 | 07:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت دراسة جديدة، نشرتها صحيفة "الغارديان" أن حكام كرة القدم في إنكلترا من أصول أفريقية وآسيوية ومختلطة يتعرضون للكثير من الإساءات العنصرية والتحيز ضدهم.

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