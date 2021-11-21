خطيبة جمال خاشقجي تطالب جاستن بيبر بالامتناع عن الغناء في السعودية

2021/11/21 | 07:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، المغني جاستين بيبر، ألا يغني في السعودية، لتنضم لمجموعة من الدعوات الحقوقية التي طالبت النجوم العالميين بمقاطعة الحفلات الفنية التي تنظم على هامش سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1.

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