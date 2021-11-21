شاهد لحظات الهلع والفوضى في مطار أتلانتا بعد إطلاق نار

2021/11/21 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إطلاق للنار بالخطأ فى مطار أتلانتا الذي يعتبر أحد أكثر المطارات ازدحامًا السبت حالة من الذعر بين المسافرين والعاملين في الخدمات الجوية بالمطار، ووقع إطلاق النار في منطقة الفحص الأمني وأظهرت مقاطع فيديو محاولات الركاب في صالة المطار الهرب من إطلاق النار.

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