2021/11/21 | 08:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قالت مديرية أمن النقل (TSA) التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا في حادث بمطار أتلانتا الدولي بولاية جورجيا الأمريكية.وذكرت المديرية، في بيان السبت، أن أحد الركاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 3 أشخاص في “إطلاق نار عرضي” في مطار أمريكي المركز الخبري الوطني.

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