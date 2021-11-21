بعد الفوز على اسبانيول.. هيرنانديز راضٍ عن اداء برشلونة

2021/11/21 | 08:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

عبرمدرب برشلونة تشافي هيرنانديز عن رضاه بالمستوى الذي قدمه الفريق خلال الفوز في ديربي كاتلونيا على اسبانيول بهدف نظيف، ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم في اول مباراة لتشافي كمدرب للفريق.

وجاء هدف الفوز عن طريق ركلة جزاء في مطلع الشوط الثاني، نفذها الهولندي ميمفيس ديباي بنجاح.

وقال هيرنانديز عقب اللقاء :" أعتقد أننا استحقينا الفوز، كان مهماً لنا أن نبدأ المشروع بشكل جيد وأنا بالطبع سعيد على المستوى الشخصي ولكن على وجه الخصوص سعيد للاعبين الذين قدموا مجهوداً رائعاً، وامتلكوا روح التضحية من أجل الفريق، لا يمكن أن نتخلى عن ذلك، ولم نفتقده وهذا هو الأهم".

واضاف ان" الفوز بمباراة صعبة مثل الديربي يعطينا الكثير من الحماس والطاقة، وهذه نقاط مهمة من أجل التقدم في مسارنا وبناء مشروعنا ".

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