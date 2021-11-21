ضبط (86) حاوية مخالفة للضوابط معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2021/11/21 | 08:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضبطت هيأة المنافذ الحدودية (86) حاوية خارج الحرم الكمركي في ميناء ام قصر الشمالي معدة للتهريب .وقالت في بيان انه وبعد إجراء الكشف في بوابة البحث والتحري تبين وجود (إطارات للعجلات الصالون والشاحنات) في حين يشير كتاب الإعفاء إلى وجو (إطارات للمعدات الزراعية) مما سبب هدر بالمال العام يقدر (90,000,000) دينار .واضافت انه تم تشكيل لجنة و الاحالة إلى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لعرضها امام أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين ./انتهى

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