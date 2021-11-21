البنك المركزي ينشر ضوابط التصريح عن الأموال

2021/11/21 | 08:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نشر البنك المركزي العراقي، اليوم الأحد، ضوابط التصريح عن الأموال.

وذكر البنك المركزي في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)".

وأدناه ضوابط التصريح عن الأموال:

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