الصين تخفض علاقتها مع ليتوانيا بسبب سفارة تايوان

2021/11/21 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت الصين رسميا علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى "القائم بالأعمال"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الأحد، احتجاجا على فتح تايوان سفارة بحكم الأمر الواقع في فيلنيوس.

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