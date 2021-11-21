أزمة الموجة الجديدة للجائحة.. قائمة الدول التي تفرض اللقاح على جميع البالغين

2021/11/21 | 08:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تكافح دول العالم في حربها للتصدي لوباء فيروس كورونا الذي لايزال منتشرا في جميع أقطاب الأرض.



بعض الدول لجأت إلى فرض تلقي اللقاح على مواطنيها في محاولة للحد من تفشي الجائحة وبهدف تقليل حالات الوفاة وتخفيف العبء عن المستشفيات.

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وكانت النمسا أول دولة في العالم تعلن رسميا بدء تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من 1 شباط/فبراير 2022.



فيما يلي قائمة الدول التي تلزم مواطنيها بتلقي اللقاحات.

في ظل غياب حل سحري سريع للخروج من الأزمات العالمية التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا التاجي في العالم، تلجأ بعض الدول إلى تشديد إجراءاتها لمجابهة الوباء لحين القضاء على الفيروس القاتل.



وإذا كانت شهادة التلقيح مطلوبة لفئات معينة في عدد متزايد من الدول، فإن عددا قليلا جدا من الدول فرض التلقيح الإلزامي على كل البالغين كما فعلت النمسا التي أعلنت الجمعة بدء تطبيق هذا الإجراء اعتبارا من 1 شباط/فبراير 2022.

إلزامية تلقي اللقاح

عدد قليل جدا من الدول فرض التلقيح على كل سكانه البالغين.



هي حالة دولتين سلطويتين في آسيا الوسطى: طاجيكستان وتركمانستان، إحدى الدول القليلة جدا التي لم تعلن رسميا عن أي حالة فيروس كورونا.

في تركمانستان يبدو أن فرض التلقيح أعطى نتائج حيث هناك 73% من السكان لقحوا بجرعة واحدة على الأقل حتى نهاية آب/أغسطس بحسب منظمة الصحة العالمية.



في المقابل فإن طاجيكستان تعد 29% فقط من الملقحين بجرعة أولى حتى 14 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك رغم إلزامية التلقيح.

أندونيسيا

إلزامية التطعيم سارية أيضا في إندونيسيا لكن ليس بشكل عملي بسبب نقص اللقاحات.



أعطت البلاد رغم ذلك جرعة واحدة على الأقل إلى حوالي نصف شعبها (49%).

في الفاتيكان، تجعل مذكرة صدرت في شباط/فبراير 2021 اللقاح إلزاميا لسكان أصغر دولة في العالم والموظفين العاملين فيها.

أما كاليدونيا الجديدة، الأرض الفرنسية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ والتي تحظى بحكم ذاتي موسع، فقد جعلت التلقيح إلزاميا لجميع البالغين والمسافرين اعتبارا من نهاية كانون الأول/ديسمبر.

إلزامية تلقيح بعض الفئات

تكثفت إجراءات فرض التطعيم لبعض الفئات المهنية في كل أنحاء العالم.

في الولايات المتحدة، أعلن الرئيس جو بايدن في 9 أيلول/سبتمبر إلزامية التلقيح لحوالي مئة مليون عامل وموظف في الحكومة الفدرالية وموظف في القطاع الخاص.



وبعدما تم الطعن به أمام القضاء، علق العمل بالقرار الجديد بشأن موظفي الشركات التي يعمل فيها أكثر من مئة موظف، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر.

في فرنسا، يطبق على طواقم المستشفيات ودور التقاعد ورجال الإطفاء وعمال الإسعاف والمساعدين المنزليين منذ 15 أيلول/سبتمبر لكن ليس على الشرطيين.

في اليونان، أصبح التلقيح إلزاميا لموظفي دور رعاية المسنين في 16 آب/أغسطس ولمقدمي الرعاية الصحية في 1 أيلول/سبتمبر.

في إيطاليا، أرغم العاملون في الرعاية الصحية على تلقي اللقاح منذ نهاية أيار/مايو وموظفي دور التقاعد في 10 تشرين الأول/أكتوبر.

في إنكلترا، طلب من العاملين في دور رعاية المسنين تلقي اللقاح بالكامل قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر ومقدمي الرعاية الصحية في القطاع العام اعتبارا من نيسان/أبريل 2022.

في لاتفيا، يمكن لأصحاب العمل وضع الموظفين غير الملقحين في "إجازة إجبارية بدون أجر" ثم فصلهم بعد ثلاثة أشهر.



إلزامية التلقيح لا تستثني المسؤولين المنتخبين الذين سيتم استبعادهم من وظائفهم وحرمانهم من رواتبهم حتى يتلقوا اللقاح.

أما المجر حيث فرض التلقيح على الطواقم الطبية، فقد فتحت الطريق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أمام تلقيح الموظفين والموظفين الرسميين.

في سلوفينيا، علقت المحكمة الدستورية في نهاية أيلول/سبتمبر المرسوم الذي يقضي بتلقيح موظفي القطاع العام.

أمرت كازاخستان في مطلع تموز/يوليو بالتلقيح الإلزامي لغالبية الموظفين الذين يتواصلون مع أشخاص آخرين فيما جعلته أوكرانيا إلزاميا في تشرين الأول/أكتوبر للمعلمين والموظفين الرسميين.

في غينيا الاستوائية، التلقيح إلزامي لكل الموظفين الرسميين والطلاب وكذلك أي شخص يقوم بمعاملة حضوريا لدى إدارة.

حذرت زيمبابوي في منتصف أيلول/سبتمبر من أن الموظفين الحكوميين الذين يرفضون تلقي اللقاح يجب أن يستقيلوا.

في كندا، سيكون على الموظفين الرسميين الفدراليين تلقي اللقاح وكذلك كل المسافرين الذين يصعدون إلى قطار أو طائرة أو سفينة.



يطلب إبراز شهادة تلقيح لدخول الأماكن العامة.

إلزامية تلقيح تفرضها الشركات

يقوم عدد متزايد من الشركات الكبرى بفرض إثبات تلقي اللقاح على قسم أو كل الموظفين.

هذا هو الوضع في الولايات المتحدة بالنسبة لصيدليات "سي في أس" وشركة شيفرون النفطية وديزني أو حتى مصرف غولدمان ساكس.

وفي استراليا فرضت شركة كانتاس للطيران التلقيح على كل موظفيها.

غير إلزامي، ولكن ..

في بعض الحالات لا يكون اللقاح إلزاميا إنما القيود على غير الملقحين تكون رادعة جدا.

في السعودية، التلقيح إلزامي للدخول إلى المؤسسات العامة والخاصة ولاستخدام وسائل النقل العام.

في إيطاليا، يتعين على موظفي المؤسسات المدرسية والجامعية والطلاب إبراز فحص سلبي للكشف عن فيروس كورونا كل يومين إذا لم يكونوا قد تلقوا اللقاح.

تلقي اللقاح إلزامي منذ 18 تشرين الأول/أكتوبر في جمهورية الدومينيكان للتوجه إلى كل الأماكن المغلقة واستقلال وسائل النقل.

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