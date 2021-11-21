2021/11/21 | 08:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء بغية الحد من مخاطر ادخال واخراج الاموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الاموال او تمويل الإرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يحدد ضوابط التصريح للاموال الداخلة والخارجة منه) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يحدد ضوابط التصريح للاموال الداخلة والخارجة منه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).