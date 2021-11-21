حكومة الاردن تبدي استعدادها لدعم العراق في مواجهة كورونا

2021/11/21 | 09:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ على هامش أعمال قمة الأمن الإقليميّ / حوار المنامة 17.

وبحسب بيان للخارجية فان “الجانبين اشادا بالتطور النوعيّ الذي تشهده العلاقات الثنائيّة بين العراق والأردن في سائر المجالات وتبادلاالرؤى والأفكار حول مُختلف الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، كما تناولا سُبُل تعزيز أطر التعاون الثنائيّ على مُختلف الصعُد”.

وتابع “شهد اللقاء التأكيّد على أنّ مُواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة تتطلب توحيد الجُهُود والتنسيق المُشترَك لتجاوز آثارها”.

وأكد الصفديّ أن “المملكة تدعم أمن العراق واستقراره”، لافتاً إلى “استعداد حكومته لتقديم المساعدة في مجال مكافحة جائحة كورونا”.

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