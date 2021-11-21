شاهد لحظة إبلاغ قائد طائرة أمريكية الركاب بوجود مسلح في المطار

2021/11/21 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار إطلاق للنار وقع غن طريق الخطأ فى مطار أتلانتا الدولي الذي يعتبر أحد أكثر المطارات ازدحامًا حالة من الذعر بين المسافرين والعاملين في الخدمات الجوية بالمطار، ويظهر في هذا الفيديو الذي التقط من داخل طائرة ركاب أمريكية لحظة إبلاغ قائدها المسافرين حول وجود مسلح نشط في المطار.

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