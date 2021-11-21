العراق والأردن يؤكدان ضرورة مُواجهة التحديات بالمنطقة

2021/11/21 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الاردني ايمن الصفديّ، اليوم الأحد، ضرورة مُواجهة التحديات في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع […]

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