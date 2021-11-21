2021/11/21 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ الضوابط التي اصدرها البنك المركزي بشان التصريح عن الاموال.واوضح البنك المركزي في بيان أن "ذلك جاء بغية الحد من مخاطر إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، واستناداً الى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)"./انتهى2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة ...البنك المركزي ينشر ضوابط التصريح عن الاموال) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة ...البنك المركزي ينشر ضوابط التصريح عن الاموال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).