وزير الخارجيّة يلتقي نظيره الأردنيّ ويبحث معه التعاون الثنائي

2021/11/21 | 09:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع نظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ على هامش أعمال قمة الأمن الإقليميّ / حوار المنامة 17، .وأشاد الجانبان حسب بيان للخارجية بالتطور النوعيّ الذي تشهده العلاقات الثنائيّة بين العراق والأردن في سائر المجالاتوتبادلا الرؤى والأفكار حول مُختلف الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، كما تناولا سُبُل تعزيز أطر التعاون الثنائيّ على مُختلف الصعُد.وشهد اللقاء التأكيّد على أنّ مُواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة تتطلب توحيد الجُهُود والتنسيق المُشترَك لتجاوز آثارها.وأكد الصفديّ أن المملكة تدعم أمن العراق واستقراره، لافتاً إلى استعداد حكومته لتقديم المساعدة في مجال مكافحة جائحة كورونا./انتهى2

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