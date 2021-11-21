ضبط 86 حاوية معدّة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي

2021/11/21 | 09:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط (86) حاوية معدَّة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي.وذكر بيان للهيئة، أن “هيئة المنافذ الحدودية تواصل العمل من أجل إحكام السيطرة والحد من محاولات الغش والتلاعب التي يسعى ضعاف النفوس إلى القيام بها حيث تمكن أبطال منفذ ميناء أم قصر الشمالي عن طريق التدقيق والمتابعة الميدانية […]

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