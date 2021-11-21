السودان.. اتفاق بعودة حمدوك وتشكيل حكومة تكنوقراط والإفراج عن المعتقلين

2021/11/21 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع الاحتجاجات الشعبية وتزايد الضغط الدولي على الجيش السوداني، حصل الأحد اتفاقا قضى بعودة رئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى السلطة، بعد أكثر من شهر على استيلاء العسكر على الحكم.

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