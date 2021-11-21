2021/11/21 | 09:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت وزارة التجارة يوم الأحد توقيع الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن عقد شراكة مع شركة الاقتصاد العربي لتوريد سيارات MG صينية المنشأ ذات الامتياز البريطاني.ويشمل العقد سيارات MG صالون ( M65) […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة العراقية تبرم عقدا لتوريد سيارات MG الصينية المركز الخبري الوطني.

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