2021/11/21 | 09:24 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسلماوي: الحكومة هي المسؤول الرئيسي عن هجرة الشباب لأوروبا

حمل عضو تحالف الفتح منال المسلماوي ،الحكومة العراقية مسؤولية هجرة الشباب والكفاءات إلى خارج البلاد.

وقالت عضو التحالف منال المسلماوي إن “الحكومة العراقية هي المسؤولة الأول عن اسباب هجرة الشباب إلى الخارج وتعريض حياتهم للخطر حيث ان اسباب الهجرة هي قلة فرص العمل في العراق وارتفاع نسب الفقر في البلاد”.

وأضافت، أنه “على الحكومة الإسراع بإيجاد فرص العمل من خلال دعم القطاع الخاص بشكل رئيسي لتشغيل العاطلين”، مؤكدة أنه “في حال توفر العمل في العراق فإن نسب هجرة الشباب ستكون معدومة”.

وتابعت المسلماوي، أن “هجرة الشباب في الوقت الحالي هي دليل على الوضع المأساوي التي تعيشه البلاد الفقر المتفشي بين طبقات المجتمع العراقي”.

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