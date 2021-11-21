محافظ ذي قار يعلن إطلاق مشروع لبناء أكثر من 100 مدرسة عبر شركة صينية

2021/11/21 | 09:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، مع وفد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومديري الدوائر البلدية والتسجيل العقاري والجهات ذات العلاقة، ملف المدارس في المحافظة.

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وقال الخفاجي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه الأحد (21 تشرين الثاني 2021)، إن "وفد الأمانة العامة لمجلس الوزراء تابع عمل المحافظة في تهيئة وتسليم الأراضي لانشاء مائة وست مدارس في عموم المحافظة".

وبين أن "المحافظة تقترب جداً من تسليم هذه الأراضي للشركة الصينية التي ستباشر عمليات الانشاء قريباً جداً، وستقدم ادارة المحافظة كل التسهيلات اللازمة لها لانجاز مهمتها".

وبحسب البيان اثنى الخفاجي على "دور الأمين العام لمجلس الوزراء، مؤكداً انه يتابع بشكل شخصي ومستمر تفاصيل هذا المشروع الحيوي، ولذا ستكون ذي قار من أولى المحافظات التي سيتم الشروع بتنفيذ هذا العدد الكبير من المدارس".

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