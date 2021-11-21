2021/11/21 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تواترت فجر اليوم الأحد معلومات عن لقاء حاسم جمع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك، توصلا خلاله لاتفاق لحل الأزمة السياسية الراهنة.وحسب تقارير، يقضي الاتفاق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوداني يتفق مع حمدوك على عودته المركز الخبري الوطني.

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