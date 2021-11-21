اتفاق عراقي ألماني بشأن المهاجرين

2021/11/21 | 09:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني، ميغيل برجر، الاحد، على دعم العودة الطوعية للمهاجرين، والتحرك بسرعة لإيقاف شبكات التهريب.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم (21 تشرين الثاني 2021)، انه "شدد وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني السيد ميغيل برجر على دعم العودة الطوعية للمهاجرين العالقين على الشريط الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا، وأكدا على التحرك بسرعة لإيقاف شبكات التهريب التي تستغل المواطنين".

وأضاف حسين، ان "الحكومة العراقية مستعده لتقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين العراقيين، وإعادتهم إلى العراق عبر تسيير رحلات عودة طوعية".

وأوضح البيان، ان "ذلك جاء خلال لقاء جمعها على هامش اجتماعات حوار المنامة/17 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينية المنامة".

وتابع: "وبحثا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق الارتقاء بها إلى ما يلبي طموح الشعبين الصديقين".

وأكد الوزير حسين، "حرصه على تعزيز سبل التعاون الثنائي مع برلين في شتى المجالات"، وفقا للبيان.

وأشار البيان، إلى ان "الجانبين ناقشا الملف الاقتصادي، وتفعيل آليات التعاون الثنائي بما يعود بالمنفعة على العراق وألمانيا".

وتطرق حسين إلى الانتخابات البرلمانية التي جرت في الشهر الماضي التي حظيت بمراقبة دولية وأممية، وبما يعزز المسار الديمقراطي في العراق، وينعكس إيجابا على وحدة المكونات العراقية، بحسب البيان.

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