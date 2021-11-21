العتبة العباسية تفتتح النسخة الثانية من معرض التُراثِ الجَمَاليّ الدوليّ

2021/11/21 | 09:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعرض تضمن عرضَ سبعينَ لوحةً تنوّعت بين الخطِّ والزخرفةِ والرسمِ.

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