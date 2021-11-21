ما هي القواعد الخمس التي تساعدك لاختيار هدية مثالية؟

2021/11/21 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختيار الهدايا وتقديمها فنٌّ أيضًا.لأن في وسع الهدية المميّزة تحسين مزاج المتلقّي، أو توطّد العلاقة معه، أو تدفع للعفو عن سوء تصرّف، أو ببساطة تذكّر من تحب بأنّك مهتمً لأمره.

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