النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العراقي لعام 2021

2021/11/21 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني توقع صندوق النقد الدولي، ان العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج العربي خلال العام 2021.وقال الصندوق في جدولا له، انه من “المتوقع ان يحقق العراق نموا اقتصاديا لعام 2021 […]

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