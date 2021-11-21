2021/11/21 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حقق ليفربول فوزا عريضا على ضيفه أرسنال برباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وحملت رباعية “الريدز” توقيع كل من السنغالي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ليفربول يقسو على أرسنال برباعية نظيفة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يقسو على أرسنال برباعية نظيفة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يقسو على أرسنال برباعية نظيفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).