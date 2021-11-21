ديالى تعلن موقفها الوبائي بكورونا

2021/11/21 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

أعلنت محافظة ديالى، اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي، لـ (بغداد اليوم)، انه "تم فحص ١٣٢ مسحة جديدة، ظهر منها ٨ مسحات موجبة فقط، حيث لم يتم تسجيل أي حالة من الكوادر الطبية و الصحية ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة".

وأضاف، ان "إجمالي الوفيات بلغ ٥٠٩ وفاة، مشيرا الى تسجيل ١٠ حالات شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٧٦٢٤٠ حالة اي بنسبة ٩٩٪ من الحالات الكلي ".

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